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НовостиПолитика15 августа 2026 13:52

Путин проведет переговоры с президентом Мьянмы 18 августа

Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн посетит Россию с официальным визитом 18 августа
Мария МАМАЕВА
Путин проведет переговоры с президентом Мьянмы 18 августа

Путин проведет переговоры с президентом Мьянмы 18 августа

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с главой Мьянмы Мин Аун Хлайном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«18 августа Владимир Путин проведёт в Кремле переговоры с Президентом Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, который посетит Россию с официальным визитом», - говорится в сообщении.

По итогам встречи политики подпишут ряд двусторонних документов. Путин и Мин Аун Хлайн также обсудят углубление сотрудничества между странами в различных сферах и затронут вопросы международной и региональной повестки.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова. Глава государства совершил рабочую поездку по Сибири и Дальнему Востоку, также побывав в Улан-Удэ и Новосибирске.