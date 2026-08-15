Путин проведет переговоры с президентом Мьянмы 18 августа Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с главой Мьянмы Мин Аун Хлайном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«18 августа Владимир Путин проведёт в Кремле переговоры с Президентом Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, который посетит Россию с официальным визитом», - говорится в сообщении.

По итогам встречи политики подпишут ряд двусторонних документов. Путин и Мин Аун Хлайн также обсудят углубление сотрудничества между странами в различных сферах и затронут вопросы международной и региональной повестки.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова. Глава государства совершил рабочую поездку по Сибири и Дальнему Востоку, также побывав в Улан-Удэ и Новосибирске.