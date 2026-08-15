Репутация Женевы катится под откос: почему любимый город богачей превращается в криминальное место

В Женеве теперь нередко фиксируются инциденты со взломами домов. Фото: Daniel Bärtschi/ imageBROKER.com/Global Look Press

Над репутацией Женевы как безопасного города повисла серьезная угроза из-за грабителей. Многочисленные кражи начинают вызывать недоверие к месту, которое все называют «раем для богатых». Об этом пишет издание Financial Times.

Как отмечает газета, в Женеве теперь нередко фиксируются инциденты со взломами домов. Причем некоторые ограбления происходят прямо на глазах хозяев. Злоумышленники вламываются с оружием и под угрозой расправы забирают все драгоценности. В 2025 году зафиксировано 18 таких нападений против 15 годом ранее.

Полиция связывает семь эпизодов с французскими бандами: среди подозреваемых семь граждан Франции и четверо граждан Сербии. До совершения преступления бандиты обычно тщательно изучают жертв через соцсети, куда люди выкладывают личную информацию. Мишенями в основном становятся банкиры, трейдеры и спортсмены.

Так, например, в мае 2026 года одной из жертв грабителей стал четырехкратный чемпион «Формулы-1» Ален Прост. Преступники ворвались в его дом под Ньоном. Там они ранили одного из домочадцев, а другого заставили открыть сейф, из которого забрали деньги.

На фоне этого власти Женевы всерьез обсуждают идею начать проверять людей на границе. А богачи тем временем нанимают все больше охранников.

Ранее KP.RU сообщал, что на этой неделе в Каннах неизвестные украли украшения, принадлежащие принцессе Саудовской Аравии. Общая сумма ущерба оценивается в 500 тысяч евро.