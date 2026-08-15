«Талибан» призвал США вернуть дипломатов в Афганистан для восстановления диалога

«Талибан» хочет наладить сотрудничество с США в экономической сфере Фото: REUTERS.

Афганское движение «Талибан» обратилось к властям США с призывом восстановить дипломатическое присутствие в Кабуле. С таким заявлением выступил глава афганского МИД Амир Хан Муттаки в интервью The New York Times.

По мнению главы дипведомства, американская сторона могла бы вновь открыть свое посольство, восстановить дипломатические контакты и вложить средства в разработку месторождений полезных ископаемых. Кроме того, движение предлагает Вашингтону начать вместе строить плотину и дорожную инфраструктуру в Афганистане.

«Мы считаем, что глава войны завершена, и отныне хотим отношений, основанных на взаимном уважении, и новой главы позитивного взаимодействия», - подчеркнул Муттаки.

Вместе с тем, афганский дипломат уточнил, что движение категорически против возвращения американских войск в исламское государство.

Ранее стало известно, что военные в Афганистане арестовали двух работников миссии ООН после того, как они взяли интервью у нескольких местных жительниц. Сотрудники организации готовили доклад о задержании женщин из-за дресс-кода, что привлекло афганскую разведку. Мужчины до сих пор не выходят на связь.