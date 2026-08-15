ВС России поразили в порту «Одесса» склады с военным имуществом для ВСУ

Минобороны рассказало о новой операции ВС РФ в порту «Одесса» Фото: REUTERS.

Российские войска поразили в порту «Одесса» склады с военным имуществом, которое принадлежало Вооруженным силам Украины. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации в субботу, 15 августа.

Также наши военнослужащие в течение текущего дня уничтожали склады с вооружением, которое должно было быть направлено на позиции противника. Уточняется, что операция проводилась с помощью беспилотников.

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», - указано в сводке.

Тем временем российская армия продолжает продвигаться на донецком направлении. На днях бойцы освободили село Новониколаевку в регионе. Данный населенный пункт находится на очень близком расстоянии от Дружковки - одного из ключевых узлов обороны армии Украины в ДНР.