Сломала нос и разбила бровь плоскогубцами: в Кемерове соседка жестоко избила девочек, задевших ее подоконник

Женщина в Кемерове избила плоскогубцами школьниц, за дело взялся Бастрыкин Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерово соседка жестоко избила школьниц плоскогубцами за то, что те случайно уронили еду на ее подоконник. За расследование этого дела взялся глава СК России Александр Бастрыкин. Об этом пишет «КП-Кемерово» со ссылкой на слова матери одной из потерпевших.

По словам женщины, в день ЧП дети остались в квартире одни без взрослых. В какой-то момент девочки решили передать еду своим друзьям, которые жили этажом ниже. Часть еды случайно вывалилась и упала на подоконник соседки. Та, в свою очередь, посчитала инцидент чересчур оскорбительным и поднялась к подросткам, чтобы поругать их. Женщина пыталась забрать ключи у девочек и вломиться к ним в дом, но не получилось. Тогда она взяла у себя плоскогубцы и взломала замок двери, за которой прятались школьницы.

Далее произошло самое страшное. Как заявила мать пострадавшей, соседка сразу же набросилась с кулаками на детей. В ход пошли даже плоскогубцы. В итоге женщина настолько яростно колотила бедных учениц, что одной сломала нос. У второй же была сильно разбита бровь.

Жуткая история быстро распространилась по соцсетям. Новость не укрылась даже от Бастрыкина. Глава СК потребовал от регионального ведомства предоставить ему доклад о расследовании ЧП.

Возбуждено уголовное дело по статье 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища). Также следствие направило ходатайство о передаче в свое производство дела, которое до этого возбудила полиция по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Ведомству предстоит решить, какую меру наказания выбрать для виновной.

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