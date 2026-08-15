Ангелина Мельникова взяла 3 медали за сутки. Она добавила бронзу в вольных к золоту многоборья

Гимнастка Ангелина Мельникова. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Загребе завершился чемпионат Европы по спортивной гимнастике, который продлится до 23 августа. Россиянка Ангелина Мельникова пополнила свою коллекцию наград ещё одной бронзой — на этот раз в вольных упражнениях. Судьи оценили её выступление в 13,566 балла, что позволило спортсменке подняться на третью ступень пьедестала, пишет "КП-Спорт".

Победительницей в этом виде программы стала итальянка Манила Эспозито с результатом 13,700 балла. Серебряную медаль завоевала француженка Элена Кола (13,633 балла). Отметим, что для 26-летней Мельниковой это уже четвёртая награда на нынешнем континентальном первенстве. Ранее она стала чемпионкой Европы в личном многоборье и опорном прыжке, а также завоевала бронзу на бревне.

Мельникова — олимпийская чемпионка 2021 года в командном турнире, двукратная чемпионка мира в личном многоборье (2021, 2025) и чемпионка мира в опорном прыжке (2025). На соревнованиях в Загребе российские спортсмены выступают без национальной символики. Сам чемпионат Европы служит отборочным этапом к чемпионату мира, где будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года.

Участию российской делегации в чемпионате Европы в Загребе предшествовал визовый скандал. 7 августа посольство Хорватии отказало в выдаче въездных документов девяти членам российской делегации, включая Мельникову, Калмыкову и олимпийскую чемпионку Викторию Листунову. Спустя три дня вопрос пересмотрели в пользу четырёх спортсменов, включая Мельникову и Калмыкову, однако Листунова так и не получила разрешение на въезд. В итоге Мельникова и Калмыкова прибыли в Загреб позже основной группы. Двукратная олимпийская чемпионка и комментатор Лидия Иванова в беседе с «КП Спорт» назвала Мельникову и Калмыкову «лучшими гимнастами мирового масштаба», отметив, что они «ответили на вопрос» и доказали своё превосходство, несмотря на все препятствия. Мельникова, в свою очередь, признавалась, что нервничала из-за визовой неопределённости, но назвала произошедшее «настоящим приключением».

Ранее KP.RU писал о том, что российские гимнастки заняли весь пьедестал в многоборье на ЧЕ в Загребе, а также о том, что участие Мельниковой в чемпионате едва не сорвалось из-за визового скандала с хорватским посольством, и о том, что Лидия Иванова назвала Мельникову и Калмыкову лучшими гимнастами мирового масштаба после победы на ЧЕ-2026.