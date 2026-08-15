Тело обнаружено в лесу: в Петербурге нашли мертвым загадочно пропавшего адвоката, которому приходили угрозы

В Петербурге найдено тело пропавшего без вести адвоката Ахаева. Фото: ГУ СКР по Петербургу

В Санкт-Петербурге найдено тело адвоката Шамиля Ахаева, который без вести пропал еще 10 августа. Об этом сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на информированные источники.

Как известно, 44-летний юрист до своей пропажи жаловался матери, что ему постоянно приходят сообщения с угрозами расправы. Однако неизвестно, кто конкретно ему писал это. В день исчезновения он должен был прибыть на встречу с коллегой в Репино. Последний раз Ахаева видели рядом с рестораном 10 августа. После этого он перестал выходить на связь с близкими.

В поисках адвоката участвовали как силовики, так и неравнодушные волонтеры двух отрядов - «Северо-Запад» и «ЛизаАлерт». К работе также были подключены работники СК. Следователи дали ориентировки на мужчину в СМИ. В итоге поиски закончились трагедией. Тело Ахаева было обнаружено в лесу 15 августа.

«Обнаружили в лесополосе. О причинах смерти пока рано говорить», - сказал источник изданию.

По факту пропажи Ахаева было возбуждено уголовное дело. При этом в СК не раскрывали, по какой именно статье.

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