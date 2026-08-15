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НовостиВ мире15 августа 2026 16:48

В Днепропетровске снесли мемориал советскому генералу Василию Маргелову

На месте снесенного памятника Маргелову власти Днепропетровска хотят установить мемориал украинским десантникам
Арина СЕРОВА
Василий Маргелов был участником Великой Отечественной войны и командовал дивизией, принимавшей участие в освобождении Херсона. Фото: ioanna_alexa/Shutterstock/Fotodom

Василий Маргелов был участником Великой Отечественной войны и командовал дивизией, принимавшей участие в освобождении Херсона. Фото: ioanna_alexa/Shutterstock/Fotodom

В Днепропетровске демонтировали мемориал советскому военачальнику Василию Маргелову, командовавшему Воздушно-десантными войсками СССР. Об этом сообщило украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.

Издание уточнило, что монумент находился на набережной Днепра, а разрешение на его снос было получено за четыре дня до демонтажа. По информации газеты, на освободившемся месте планируется установить памятник украинским десантникам.

Стоит напомнить, что Маргелов был участником Великой Отечественной войны и командовал дивизией, принимавшей участие в освобождении Херсона. За успешно выполненную операцию он получил звание Героя Советского Союза. Он также внес значительный вклад в становление и развитие советских ВДВ.

Ранее активисты на Украине заявили о желании снести могилу российского государственного деятеля Петра Столыпина. Его тело захоронено в Киево-Печерской лавре. Неонацисты назвали Столыпина врагом украинского государства.