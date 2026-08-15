В Днепропетровске снесли мемориал советскому генералу Василию Маргелову

Василий Маргелов был участником Великой Отечественной войны и командовал дивизией, принимавшей участие в освобождении Херсона. Фото: ioanna_alexa/Shutterstock/Fotodom

В Днепропетровске демонтировали мемориал советскому военачальнику Василию Маргелову, командовавшему Воздушно-десантными войсками СССР. Об этом сообщило украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.

Издание уточнило, что монумент находился на набережной Днепра, а разрешение на его снос было получено за четыре дня до демонтажа. По информации газеты, на освободившемся месте планируется установить памятник украинским десантникам.

Стоит напомнить, что Маргелов был участником Великой Отечественной войны и командовал дивизией, принимавшей участие в освобождении Херсона. За успешно выполненную операцию он получил звание Героя Советского Союза. Он также внес значительный вклад в становление и развитие советских ВДВ.

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