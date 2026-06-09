Украинские активисты нацелились на могилу российского государственного деятеля Петра Столыпина после сноса памятника писателя Михаилу Булгакову. Фото: Vadim Chuprina/wikimedia.org

Украинские активисты нацелились на могилу российского государственного деятеля Петра Столыпина после сноса памятника писателя Михаилу Булгакову. Соответствующие публикации появились в соцсетях. На них обратила внимание украинская журналистка и блогер Мирослава Бердник.

Как отмечают некоторые украинцы, "имперец" является врагом Украины и якобы ненавидел украинцев. Напомним, государственный деятель Российской империи похоронен в Киево-Печерской лавре.

Как ранее писал сайт KP.RU, в столице Украины демонтировали памятник Булгакову, расположенному на Андреевском спуске.

Снос памятников происходит на фоне кампании по декоммунизации, продолжающейся на Украине с 2015 года. Она включает в себя включает переименование улиц и демонтаж монументов, которые связаны с советской историей.

Крмое того, в Киеве снесли памятник нобелевскому лауреату, физиологу Ивану Павлову. Киевский режим считает, что фигура ученого якобы связана с неким «имперским нарративом».