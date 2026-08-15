"Убили моего друга": Звезды украинского шоу-бизнеса больше не могут молчать о зверствах ТЦК

Звезда «Кухни» Екатерина Кузнецова присоединилась к критике ТЦК. Фото: кадр из сериала.

Звезды украинского шоу-бизнеса все чаще высказываются в негативном ключе о действиях ТЦК (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, орган военного управления). Так, недавно вышло скандальное интервью певицы Ольги Поляковой, которая заявила, что ее страна превращается в концлагерь. Позже ее позицию поддержала актриса Екатерина Кузнецова, сыгравшая официантку Сашу в сериале "Кухня". Артистка лайкнула то самое интервью Поляковой и оставила комментарий, что, видимо, очень не понравилось некоторым украинцам.

"А люди считают себя судьями. Но их комментарии не выводят меня из равновесия", - сказала Екатерина на видео, которое выложила у себя в социальных сетях.

Актриса рассказала, что тема зверств "людоловов" затронула ее лично. В прошлом году в Подольском ТЦК погиб Роман Сопин, которому было всего 43 года. Причастность сотрудников военкомата не была доказана - причиной смерти якобы стал приступ эпилепсии. Однако такого заболевания у мужчины не было.

“Тема ТЦК затронула меня лично. Потому что представители убили моего друга”, - пояснила Кузнецова.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Винницкой области сотрудники ТЦК похитили протодиакона кафедрального собора канонической Украинской православной церкви.