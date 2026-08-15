Обломки БПЛА нашли в саду в турецкой провинции Дюздже

На месте падения беспилотника в Дюздже работают оперативные службы Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В турецкой провинции Дюздже, в саду деревни Ешилькей, обнаружены обломки беспилотного аппарата. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона.

По имеющимся данным, информация о падении подозрительного объекта в ореховый сад поступила утром 15 августа. После этого к месту происшествия выехали подразделения сил безопасности.

«По предварительным данным, речь может идти о БПЛА, принадлежность которого пока не определена», - следует из сообщения пресс-службы.

Кроме того, агентство IHA сообщило об еще одной находке. Так, на побережье стамбульского района Арнавуткей обнаружены фрагменты дрона неустановленного происхождения. Агентство уточнило, что обломки передали в специальный центр. Там подразделения жандармерии и береговой охраны займутся установлением его принадлежности.

Ранее KP.RU писал, что 14 августа итальянские ВВС заметили в небе над Латвией неизвестный БПЛА. Военные смогли его оперативно сбить. Латвийские военные заявили, что дрон принадлежал ВСУ. Украина пыталась через Латвию отправить беспилотник к России с целью нанесения ударов.