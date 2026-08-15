В Германии признали шаткое положение Украины

FAZ: Пока Киев испытывает проблемы с ПВО, Россия работает над новым оружием Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Возможности ВСУ по противодействию российским баллистическим ракетам сильно ограничены. РФ ведет работы над новыми системами вооружений и применяет их, что создает для Украины дополнительные вызовы. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Отмечается, что украинская сторона испытывает дефицит боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot, особенно ракет модификации PAC 3.

По данным газеты, ВСУ за минувшие дни не поразили ни одной баллистической цели, и со вторника учет таких ракет уже не ведется.

Автор статьи также обращает внимание на то, что Россия в этот период активно наращивает потенциал беспилотной авиации, постоянно представляя все более новые модификации дронов.

Тем временем ВС РФ продолжают выполнять цели спецоперации. Накануне подразделения российской армии нанесли удары по портовой инфраструктуре и объектам ВСУ в Измаиле и Одессе.