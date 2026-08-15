Четыре человека пострадали из-за атак дронов ВСУ в ДНР Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

ВСУ в течение дня 15 августа нанесли несколько ударов дронами по населенным пунктам республики. В результате обстрелов пострадали четыре мирных жителя. Об этом проинформировал глава ДНР Денис Пушилин.

«На автодороге ДКАД городского округа Макеевка ранения средней степени тяжести получили мужчины 1988, 1985 и 1981 годов рождения. В городском округе Енакиево пострадала женщина 1997 года рождения», — написал Пушилин в «Максе».

Он также уточнил, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Кроме того, также повреждены три жилых здания, 16 гражданских объектов, три единицы специальной техники, а также пять автомобилей — четыре грузовых и один легковой.

Немногим ранее ВСУ ударили по пассажирскому электропоезду в Донецкой Народной Республике. В результате инцидента пострадали шесть человек.