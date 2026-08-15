Пополнился список стран-участниц ВЭФ-2026

Кобяков заявил, что Китай, Индия, ОАЭ и Япония подтвердили участие в ВЭФ-2026 Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Участие в предстоящем Восточном экономическом форуме во Владивостоке уже подтвердили ОАЭ, Индия, Япония, Китай и другие страны. Об этом сообщил советник президента России Антон Кобяков.

Кобяков заявил, что ВЭФ становится все более значимым событием в мире бизнеса. Интерес к нему растет, участие в нем закладывают в свои планы высокие гости, а предприниматели бронируют переговоры во Владивостоке.

«Уже подтверждено участие делегаций из Японии, Китая, Бангладеш, Индии, ОАЭ и других. Этот список неокончательный — традиционно подведем итоги уже по завершении форума», — сказал Кобяков для ТАСС.

Ранее Кобяков также подчеркнул, что интерес к Восточному экономическому форуму проявляют даже недружественные РФ страны. По его словам, есть и европейские бизнесмены и компании, интересующиеся ВЭФ.