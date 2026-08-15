Токсичные водоросли атаковали побережье Германии: пляжи закрыты

Spiegel: В Германии закрыли несколько пляжей из-за токсичных водорослей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из-за аномальной жары в немецкой части Балтики и ряде внутренних водоемов отмечена вспышка численности цианобактерий (сине-зеленых водорослей). Об этом пишет журнал Der Spiegel

Местные власти призвали граждан не заходить в воду в загрязненных местах. Очаги зафиксированы в Мекленбурге — Передней Померании, Шлезвиг-Гольштейне и на всем протяжении балтийского берега до Дании.

В земле Шлезвиг-Гольштейн до среды действует запрет на купание в озерах Вардерзее, Бордесхольмерзее, Брамзее и Дерпзее из-за риска для здоровья. Также на балтийском побережье в районе Остхольштейн туристам и местным жителям рекомендовано не заходить в воду, если из-за мутности не видно коленей.

Власти особенно рекомендуют родителям не разрешать детям находиться у воды и заходить на мелководье в сложившихся условиях.

Кроме этого, из-за жары судоходство в Германии может полностью остановиться на фоне низкого уровня воды.