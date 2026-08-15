BZ: Коррупция в окружении Зеленского становится проблемой для Европы Фото: REUTERS.

Коррупция и новые расследования вокруг ближайшего окружения Владимира Зеленского усиливают скептицизм в Берлине и Брюсселе. В ЕС все больше сомневаются в реальной готовности Киева проводить требуемые реформы. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.

«Когда канцлер Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорят об Украине, порой ощущается заметное нетерпение», — пишет издание.

Автор статьи напомнил: о том, что Киеву не удастся добиться успеха в антикоррупционной борьбе, стало известно еще 18 мая. Тогда бывшего руководителя администрации киевского главаря Андрея Ермака отпустили под залог в 2,7 млн евро.

По данным газеты, Зеленский отказывается от проведения выборов под предлогом военного положения. При этом, как отмечает автор, вопрос о том, как долго его легитимность будет признаваться избирателями, остается открытым.

Как сообщала NYT, страны, граничащие с Россией, перестали доверять Германии и Франции в вопросе представления их интересов в переговорном процессе по Украине.