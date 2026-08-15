Клубы и пляжи в Стамбуле стали недоступными для одиноких мужчин: подробности

РИА Новости: Одиноких мужчин перестали пускать на пляжи в Стамбуле Фото: Наталья ТУБОЛЬЦЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Стамбуле мужчинам без сопровождения дам закрыт вход на большинство пляжей. Подобная ситуация встречается и в ночных клубах. Об этом пишет РИА Новости.

Пляжи на Мраморном море и Принцевых островах в основном платные и «семейные», то есть мужчин без женщин туда не пускают. Так, на острове Бююкада лишь один пляж принимает одиноких мужчин, вход туда стоит 900 лир (около 1500 рублей).

Аналогичные ограничения действуют в ночных клубах Стамбула и других турецких городов: одиноких мужчин туда тоже не пускают, и иностранцы не являются исключением. Даже купленный заранее билет на концерт в клубе не гарантирует проход: деньги вернут, а предупреждение об этом озвучивают при оформлении билета.

Однако правовой базы под эти ограничения нет. В частных разговорах персонал заведений говорит, что это делается для соблюдения «равновесия» между мужчинами и женщинами, а также ради профилактики конфликтов и домогательств.

Тем временем российские туристы на пляжах в турецкой Аланье жалуются на загрязнение воды.