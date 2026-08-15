Мошенники нашли выгоду в сбоях в Интернете: раскрыта новая схема обмана

Мошенники стали предлагать выплаты за сбои в онлайн-сервисах Фото: REUTERS.

Мошенники начали размещать в соцсетях таргетированную рекламу с целью обещания мнимой компенсации за технические сбои у мобильных операторов и в банковских приложениях. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка».

«При переходе по ссылке пользователям предлагается ввести данные карты и код из смс для "зачисления компенсации на счет"», — предупредил источник.

По словам собеседника агентства, пользователи охотно верят в выплаты от известных брендов и без подозрений оставляют личные данные на посторонних сайтах. И в результате становятся жертвами злоумышленников.

Эксперты «Мошеловки» напомнили, что для выплат от организаций не требуется указывать полные реквизиты карты и CVV-код.

Кроме этого, аферисты активизировались в преддверии Медового Спаса. Мошенники притворяются продавцами на площадках объявлений, создают фальшивые сайты фермерских хозяйств, а также занимаются фишинговыми сообщениями и звонками.