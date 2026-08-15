Иран оценил ущерб экологии прибрежных районов Ирана в триллионы долларов Фото: REUTERS.

Ущерб от загрязнения Персидского залива и морской среды иранского побережья может исчисляться триллионами долларов. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Багаи опубликовал видео с залитым нефтью берегом Кешма и указал, что экологическую катастрофу вызвал принадлежащий иностранному государству сухогруз.

«Этот инцидент — лишь один из наглядных примеров масштабного загрязнения — как явного, так и скрытого — которое за последние десятилетия ухудшило состояние вод Персидского залива и Оманского моря, а также морской экосистемы региона», — написал он в соцсети Х.

По словам дипломата, Иран, имеющий наибольшее побережье на Персидском заливе и Аравийском море, не вправе оставаться в стороне.

Ранее Тегеран оценил ущерб стране от военной операции США в 300 млрд долларов.