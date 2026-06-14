Иран назвал сумму ущерба стране от военной операции США: Вашингтон и союзники будут восстанавливать государство

США и их союзники будут восстанавливать Иран после военной операции Фото: REUTERS.

Иранская сторона определила стоимость причиненного стране ущерба в связи с военными действиями США. Тегеран оценил разрушения в 300 миллиардов долларов. Об этом пишет местное агентство Mehr со ссылкой на проект меморандума.

В тексте утверждается, что США и союзники обязуются предоставить Ирану предложения по восстановлению экономики страны. Проект должен быть рассчитан на сумму не менее 300 миллиардов долларов.

"Должны быть разморожены 24 миллиарда долларов из иранских активов в течение 60-дневного периода заключительных переговоров. Половина этой суммы должна быть предоставлена Ирану до начала переговоров", - цитирует проект меморандума агентство.

Вашингтон и Тегеран проведут серию встреч, на которых обсудят технические вопросы урегулирования конфликта. Контакты организуют посредники. Встречи начнутся уже на этой неделе.