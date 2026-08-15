Россиян предупредили о снеге в сентябре: о каких регионах идет речь

Шувалов: снег в сентябре может выпасть на Дальнем Востоке и в Сибири Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В сентябре снег не исключен на Дальнем Востоке, на Крайнем Севере и в Сибири. Об этом РИА Новости рассказал синоптик Александр Шувалов.

По его словам, список территорий России, где в сентябре возможен снег, довольно большой.

«Снег может выпасть на Чукотке, в Магаданской области, в большей части Якутии, в Иркутской области, на Таймыре, в Ямало-Ненецком автономном округе, на Новой Земле, а также в Мурманской области и на севере Архангельской области», — пояснил эксперт.

В свою очередь синоптик Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве. По ее прогнозу, теплая погода в столицу вернется с понедельника, 17 августа.

Как сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, продолжительность снежного периода в России сократится — холодное время года станет менее длительным, и привычная для страны зима заметно уменьшится во времени.