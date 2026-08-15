Украинкам предрекли будущее для восстановления демографии: придется рожать по восемь детей

Говсеев: украинки должны рожать по восемь детей, чтобы восстановить демографию Фото: Павел МАРТИНЧИК. Перейти в Фотобанк КП

Чтобы компенсировать демографические потери и вернуть население к уровню 2022 года, украинским женщинам нужно рожать по восемь детей. Об этом заявил глава перинатального центра Киева Дмитрий Говсеев в беседе с Censor.net.

«При сегодняшнем количестве оставшегося здесь населения на Украине для того, чтобы нам восстановить по крайней мере тот потенциал, который был <…>, надо, чтобы каждая женщина родила по восемь детей», — сказал он.

Говсеев считает, что подобные показатели недостижимы, и единственная надежда заключается в возвращении украинцев после прекращения боевых действий.

Как ранее писал KP.RU, численность реального населения Украины на июль 2026 года — 17,8 млн человек.

В свою очередь украинские беженцы начали уезжать из Польши на фоне растущей агрессии к ним со стороны местных жителей.