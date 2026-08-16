Президент Колумбии попросил Трампа отменить пошлины из-за землетрясения Фото: REUTERS.

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья обратился к американскому коллеге Дональду Трампу с просьбой временно приостановить действие импортных пошлин на колумбийскую продукцию. Об этом стало известно из телефонного разговора двух лидеров.

«Я попросил его рассмотреть возможность приостановки высоких пошлин, <...> чтобы облегчить положение наших предпринимателей, переживающих очень трудные времена из-за последствий землетрясения», — написал он в соцсети Х.

Кроме этого, колумбийский президент поблагодарил Трампа за оказанную финансовую и гуманитарную помощь. Трамп в ответ передал соболезнования семьям жертв и заявил о солидарности с Колумбией.

10 августа в Колумбии, в департаменте Чоко, произошло землетрясение магнитудой 7,4. По последним данным, жертвами стихии стали 294 человека, почти 4 тыс. пострадали, 320 числятся пропавшими без вести, спасателям удалось извлечь из-под завалов 353 человека.