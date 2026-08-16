Собянин сообщил о 28 сбитых БПЛА на подлёте к Москве

Собянин сообщил о семи сбитых БПЛА на подлёте к Москве Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Силами ПВО Минобороны РФ над столицей были сбиты семь беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.

В течение получаса с первого сообщения силы ПВО ликвидировали еще 21 беспилотник. Так, к 03:26 по мск 16 августа на подлете к столице уничтожили 28 БПЛА.

«Системой ПВО Минобороны сбиты семь беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в «Максе».

Согласно данным Минобороны, в течение суток 15 августа над регионами России были перехвачены и уничтожены 180 вражеских БПЛА. Дроны ВСУ сбили над Белгородской, Орловской, Курской, Брянской, Ленинградской, Тульской, Калужской, Ростовской, Новгородской, Рязанской областями. Также беспилотники перехватили над Республикой Крым и акваторией Черного моря.