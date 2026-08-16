Мошенники нацелились на студентов в преддверии учебы: вот новая схема обмана

Мошенники начали похищать личные данные студентов под предлогом стипендии Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники начали выманивать у студентов конфиденциальные данные под видом предложений оформить стипендию или забронировать место в общежитии. Об этом предупредил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

«... После введения таких данных денежные средства со счета студента списываются, а обещанная стипендия не назначается», — пояснил эксперт для ТАСС.

Такие же уловки используются для обмана при оплате обучения и заселении в общежитие. Например, мошенники выдают себя за работников деканата, приемной комиссии или бухгалтерии. Они звонят или присылают СМС со ссылками на фишинговые сайты и под этим предлогом просят студентов подтвердить бронь или продлить проживание на следующий учебный год.

После этого жертве предлагают авторизоваться и перевести небольшую плату за первый месяц (как правило, 3–5 тыс. руб.), уточнил Машаров. Так данные студента и его деньги достаются мошенникам.

Кроме этого, аферисты стали обманывать россиян под предлогом разыгрыша школьных наборов в соцсетях.