Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 августа 2026 0:28

Мошенники нацелились на студентов в преддверии учебы: вот новая схема обмана

Мошенники начали похищать личные данные студентов под предлогом стипендии
Анна ПЕТРОВА
Мошенники начали похищать личные данные студентов под предлогом стипендии

Мошенники начали похищать личные данные студентов под предлогом стипендии

Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники начали выманивать у студентов конфиденциальные данные под видом предложений оформить стипендию или забронировать место в общежитии. Об этом предупредил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

«... После введения таких данных денежные средства со счета студента списываются, а обещанная стипендия не назначается», — пояснил эксперт для ТАСС.

Такие же уловки используются для обмана при оплате обучения и заселении в общежитие. Например, мошенники выдают себя за работников деканата, приемной комиссии или бухгалтерии. Они звонят или присылают СМС со ссылками на фишинговые сайты и под этим предлогом просят студентов подтвердить бронь или продлить проживание на следующий учебный год.

После этого жертве предлагают авторизоваться и перевести небольшую плату за первый месяц (как правило, 3–5 тыс. руб.), уточнил Машаров. Так данные студента и его деньги достаются мошенникам.

Кроме этого, аферисты стали обманывать россиян под предлогом разыгрыша школьных наборов в соцсетях.