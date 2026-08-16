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НовостиПроисшествия16 августа 2026 0:37

Собянин: сбито 50 БПЛА, летевших на Москву

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб
Роман КИЛЬМЯШКИН
Силы ПВО уничтожили 38 дронов на подлете к Москве

Силы ПВО уничтожили 38 дронов на подлете к Москве

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Общее число сбитых бепилотных летательных аппаратов, летевших по направлению к Москве, достигло 50. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

"12 БПЛА уничтожены ПВО Минобороны, - написал Собянин в своем канале в мессенджере MAX. - Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков".

Первое сообщение об отражении атаки вражеских беспилотников силами противовоздушной обороны градоначальник опубликовал в 3:04 по московскому времени. В нем говорилось о семи сбитых дронах.