Собянин: сбито 50 БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО уничтожили 38 дронов на подлете к Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Общее число сбитых бепилотных летательных аппаратов, летевших по направлению к Москве, достигло 50. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

"12 БПЛА уничтожены ПВО Минобороны, - написал Собянин в своем канале в мессенджере MAX. - Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков".

Первое сообщение об отражении атаки вражеских беспилотников силами противовоздушной обороны градоначальник опубликовал в 3:04 по московскому времени. В нем говорилось о семи сбитых дронах.