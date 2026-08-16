Собянин: сбито 50 БПЛА, летевших на Москву

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Общее число сбитых бепилотных летательных аппаратов, летевших по направлению к Москве, достигло 50. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
"12 БПЛА уничтожены ПВО Минобороны, - написал Собянин в своем канале в мессенджере MAX. - Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков".
Первое сообщение об отражении атаки вражеских беспилотников силами противовоздушной обороны градоначальник опубликовал в 3:04 по московскому времени. В нем говорилось о семи сбитых дронах.