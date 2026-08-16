Россиянам назвали максимальный размер пенсии при медианной зарплате и большом стаже

Доцент Балынин: получать пенсию более 30 тысяч рублей можно при стаже в 42 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Россияне с трудовым стажем 42 года при медианной зарплате могут рассчитывать на пенсию более 30 тыс. рублей. Об этом ТАСС рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам доцента, при стаже от 25 до 42 лет и ИПК в диапазоне 2,961–3,182 ожидаемый размер пенсии в 2026 году варьируется от 21,2 тыс. до 30,5 тыс. рублей. Минимальные значения — у тех, кто отработал 25 лет, максимальные — при стаже 42 года.

Балынин также напомнил, что за 5 лет медианный доход вырос на 85% (до 65,3 тыс. руб.), а в 2026 году, по его прогнозу, может составить 73,5–79 тыс. руб. При таком заработке коэффициент ИПК сложится в диапазоне 2,961–3,182.

Медианный заработок — это точка, разделяющая всех работников на две равные части: у одной зарплата выше, у другой — ниже.

Как ранее писал KP.RU, при заработке от 114 до 120 тыс. рублей и страховом стаже 30 лет размер страховой пенсии россиян составит от 31,2 до 32,3 тыс. рублей в месяц.