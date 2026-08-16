Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 августа 2026 0:48

Ограничения ввели в трех столичных аэропортах ночью 16 августа

Росавиация: во Внуково, Домодедово и Жуковском ввели ограничения на полёты
Анна ПЕТРОВА
Росавиация: во Внуково, Домодедово и Жуковском ввели ограничения на полёты

Росавиация: во Внуково, Домодедово и Жуковском ввели ограничения на полёты

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прилет и вылет самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Ограничения ввели на момент 02:46 по мск.

«Внуково, Домодедово и Жуковский. Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС во Внуково, из-за ограничений по безопасности пять самолетов не смогли приземлиться в столичном аэропорту. Наземные службы и персонал аэропорта переведены на усиленный режим работы.

Так, рейсы из Антальи, Бодрума, Тбилиси, Сочи и Нахичевани были перенаправлены на посадку в Минск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Уфу и столичный аэропорт Шереметьево.

Ночью 16 августа вражеские дроны предприняли попытку атаки Московского региона. Так, общее число сбитых БПЛА на подлете к Москве достигло 50 единиц.