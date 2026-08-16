От Польши потребовали ответа на осквернение Киевом останков жертв Волынской резни

Качиньский обвинил Киев в раскопках на территории захоронений поляков. Фото: Global Look Press/Mikolaj Barbanell

Лидер польской оппозиции Ярослав Качиньский потребовал от властей Польши дать ответ на информацию о незаконных земляных работах на территории бывших польских поселений в Восточной Галиции.

«Осквернение останков погибших и кража ювелирных изделий у жертв, в том числе жертв Волынской резни, так называемыми группами черных копателей ради наживы — все это якобы делается с согласия местных украинских властей», — говорится в сообщении Качиньского в соцсети Х.

По словам Качиньского, подобные сообщения послужат поводом для официальных обращений в высшие инстанции Польши, в том числе в МИД. Он пообещал добиваться принятия конкретных мер.

На фоне ухудшения отношений между Киевом и Варшавой киевский главарь Владимир Зеленский разрабатывает план по улучшению имиджа Украины в Польше.