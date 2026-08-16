Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика16 августа 2026 1:04

Собянин: силы ПВО сбили 76 беспилотников на подлете к Москве

Собянин сообщил о ночной атаке с воздуха на Московский регион
Анна ПЕТРОВА
Собянин: силы ПВО сбили 76 беспилотников на подлете к Москве

Собянин: силы ПВО сбили 76 беспилотников на подлете к Москве

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Общее число сбитых бепилотных летательных аппаратов на подлете к Москве достигло 76 единиц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сбиты еще 15 беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в «Максе».

Столичный мэр начал сообщать о сбитых беспилотниках на подлете к Москве около 03:04 по мск. На момент 04:00 мск продолжается отражение атак беспилотников. Подразделения российской армии продолжают достигать целей спецоперации. Так, за неделю ВС России освободили восемь населенных пунктов. Помимо этого, за семидневный период системами ПВО РФ было перехвачено и сбито 16 снарядов РСЗО HIMARS, восемь ракет «Фламинго», пять ракет «Нептун» и 7 078 беспилотников самолетного типа.