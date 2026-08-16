Собянин: силы ПВО сбили 76 беспилотников на подлете к Москве Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Общее число сбитых бепилотных летательных аппаратов на подлете к Москве достигло 76 единиц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сбиты еще 15 беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в «Максе».

Столичный мэр начал сообщать о сбитых беспилотниках на подлете к Москве около 03:04 по мск. На момент 04:00 мск продолжается отражение атак беспилотников. Подразделения российской армии продолжают достигать целей спецоперации. Так, за неделю ВС России освободили восемь населенных пунктов. Помимо этого, за семидневный период системами ПВО РФ было перехвачено и сбито 16 снарядов РСЗО HIMARS, восемь ракет «Фламинго», пять ракет «Нептун» и 7 078 беспилотников самолетного типа.