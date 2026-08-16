ZBC: число жертв крушения парома в Зимбабве выросло до 72

Выросло число погибших при крушении парома в Зимбабве Фото: REUTERS.

Общее число погибших при крушении парома в водохранилище Кариба в Зимбабве увеличилось до 72 человек. Соответствующую информацию озвучил телеканал ZBC со ссылкой на данные местной полиции.

Установлено, что паром перевернулся во время сильного ветра. Как писал сайт KP.RU, по предварительным данным, на борту находились 114 взрослых пассажиров, подтверждённых продажей билетов, а также пять членов экипажа.

Вместе с тем, на пароме были дети младше возраста, для которого билеты не требуются. По данным журналистов, на борту могли находиться более 16 человек. При этом вместимость судна составляет 90 человек, что указывает на превышение нормы.

Напомним, в прошлом месяце у берегов Гайаны затонул пассажирский паром MV BARIMA. На борту находились примерно 116 людей. Судно, которое направлялось из Джорджтауна в Порт-Кайтума, попало в чрезвычайную ситуацию. Экипаж, заметив это, подал сигнал бедствия, используя сигнальные ракеты. Благодаря этому поисково-спасательная служба смогла быстро обнаружить MV BARIMA.