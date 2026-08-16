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НовостиПолитика16 августа 2026 2:07

Названы потери Украины от простоя портов

Украина от простоя портов потеряла 1,75 млрд долларов
Анна ПЕТРОВА
Украина от простоя портов потеряла 1,75 млрд долларов

Украина от простоя портов потеряла 1,75 млрд долларов

Фото: REUTERS.

С 22 июля из-за простоя работы морских портов Украина потеряла примерно 1,75 млрд долларов выручки. Об этом пишет ТАСС.

Ключевыми торговыми портами Украины остаются «Одесса», «Черноморск» и «Южный». Согласно данным о судоходстве, крупные иностранные торговые корабли в эти акватории в настоящее время не заходят.

Потоки через дунайские порты, в первую очередь украинский Измаил, и транзитные маршруты через Молдавию в румынскую Констанцу не способны восполнить убытки от простоя портов Одессы. Это вызвано меньшей мощностью этих каналов и сложностями судоходства на Дунае из-за жары.

По итогу аграрный экспорт Украины рухнул на 60% (свыше $2 млрд в месяц), а поставки руды и металлов — почти на 90% (около $700 млн в месяц), так как они зависели от портов Одессы.

При этом статистика по судоходству не включает военные поставки на Украину. Между тем, по данным Минобороны РФ, сухогрузы, работавшие на ВСУ, регулярно уничтожаются в порту Николаева.

Накануне ВС РФ ликвидировали патрульный катер, связанный с проводкой судов с военными грузами, в порту «Одесса».