Украина от простоя портов потеряла 1,75 млрд долларов Фото: REUTERS.

С 22 июля из-за простоя работы морских портов Украина потеряла примерно 1,75 млрд долларов выручки. Об этом пишет ТАСС.

Ключевыми торговыми портами Украины остаются «Одесса», «Черноморск» и «Южный». Согласно данным о судоходстве, крупные иностранные торговые корабли в эти акватории в настоящее время не заходят.

Потоки через дунайские порты, в первую очередь украинский Измаил, и транзитные маршруты через Молдавию в румынскую Констанцу не способны восполнить убытки от простоя портов Одессы. Это вызвано меньшей мощностью этих каналов и сложностями судоходства на Дунае из-за жары.

По итогу аграрный экспорт Украины рухнул на 60% (свыше $2 млрд в месяц), а поставки руды и металлов — почти на 90% (около $700 млн в месяц), так как они зависели от портов Одессы.

При этом статистика по судоходству не включает военные поставки на Украину. Между тем, по данным Минобороны РФ, сухогрузы, работавшие на ВСУ, регулярно уничтожаются в порту Николаева.

Накануне ВС РФ ликвидировали патрульный катер, связанный с проводкой судов с военными грузами, в порту «Одесса».