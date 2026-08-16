Собянин: силы ПВО отразили атаку 113 БПЛА, летевших на Москву Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Силы ПВО Минобороны продолжают защищать воздушное пространство Московского региона от вражеских налетов. Общее число ликвидированных беспилотных летательных аппаратов на подлете к Москве достигло 113. Об этом проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Отражена атака восьми БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в «Максе».

Информация об успешно сбитых 113 БПЛА на подлете к Москве актуальна на момент 05:10 по мск. Днем ранее, 15 августа, силы ПВО ликвидировали восемь БПЛА над Московским регионом: в Домодедово, Одинцове, Раменском, Чехове, Шатуре и Воскресенске. В результате атаки БПЛА в Шатуре была повреждена кровля частного дома, кроме этого, также пострадали 55-летняя женщина и 9-летний ребенок.