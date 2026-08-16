В Кентукки началась стрельба в парке, погиб один человек и пятеро ранены Фото: REUTERS.

В результате стрельбы в парке города Лексингтон в американском штате Кентукки один человек погиб и еще пятеро пострадали. Об этом сообщил губернатор Энди Бешир.

«Пятеро, я полагаю, получили ранения и, по всей вероятности, один скончался», — передает слова губернатора телеканал Fox56.

По данным телевизионной станции WKYT, среди раненых — 4-летний ребенок, 14-летний подросток и двое взрослых. Их состояние оценивается как стабильное, жизни ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что из-за стрельбы в частном доме в американском штате Огайо погибли четыре человека, в том числе 13-летний подросток.

До этого, в результате уличной перестрелки в Польше погиб 44-летний гражданин России. Польские правоохранительные органы организовали розыск преступника.