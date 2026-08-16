Число жертв при мощном землетрясении в Индонезии возросло до 47 человек Фото: REUTERS.

Количество погибших при землетрясении в Индонезии увеличилось до 47 человек. Об этом сообщает газета Straits Times, ссылаясь на национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии (BNPB).

«По меньшей мере 47 человек погибли в землетрясении», — говорится в сообщении.

По данным сотрудника поисково-спасательной службы Фатура Рахмана, ранения в результате землетрясения получили 50 человек.

В ночь на субботу у побережья индонезийского острова Флорес зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7. Ранее агентство Reuters сообщало о 38 погибших в результате инцидента.

10 августа на западе Колумбии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4. Число жертв тогда достигло 265 человек, еще 3 494 получили ранения. Президент страны Абелардо де ла Эсприэлья также сообщил, что 496 человек остаются пропавшими без вести.