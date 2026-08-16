Собянин сообщил о трех пострадавших в районе МКАД при атаке БПЛА на Москву

Собянин: силы ПВО сбили 132 БПЛА на подлете к Москве, пострадали три человека Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Системы ПВО уничтожили еще девять дронов, направлявшихся к Москве. В районе МКАД пострадали три человека. Об этом проинформировал мэр столицы Сергей Собянин.

На момент 06:00 по мск 16 августа силы ПВО МО сбили 132 БПЛА на подлете к Москве.

По уточнениям градоначалника, пострадавшим оказывают медпомощь.

«ПВО Минобороны сбили ещё девять беспилотников, атаковавших Москву. Три человека в районе МКАД пострадали, им оказывается вся необходимая помощь», — написал Собянин.

Он уточнил, что на месте падения обломков БПЛА уже работают специалисты экстренных служб. Вражеские налеты на Московский регион осуществляются с 03:04 по мск 16 августа. Кроме этого, БПЛА ВСУ атаковали поселок Авдотьино в Донецке. В результате удара беспилотника по культурному учреждению в населенном пункте погиб 66-летний мужчина.