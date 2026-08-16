При атаке БПЛА на культурное учреждение в ДНР погиб мужчина Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В результате атаки беспилотника по культурному учреждению в поселке Авдотьино в Донецке погиб мужчина. Об этом проинформировал мэр города в ДНР Алексей Кулемзин.

«В результате атаки БПЛА на культурное учреждение в поселке Авдотьино Ленинского района погиб мужчина 1960 года рождения», — сообщил Кулемзин.

Ранее мэр Донецка сообщил, что ночной удар беспилотника по культурному учреждению в Авдотьино повредил остекление, фасад и придомовую территорию здания.

Тем временем средства ПВО Минобороны успешно отражают вражеские налеты. Так, столичные ПВО сбили уже 113 БПЛА, летевших на Москву.

В свою очередь подразделения российской армии поразили пункт управления БПЛА и бригаду ВСУ в Донецкой Народной Республике и Херсонской области. По уточнениям Минобороны, удары были нанесены с помощью ФАБ-3000 и ФАБ-500.