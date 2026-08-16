CENTCOM опубликовало карту с Газой в составе Израиля Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) опубликовало карту Ближнего Востока, где сектор Газа и Западный берег реки Иордан отмечены в границах Израиля. Соответствующая публикация размещена в соцсети Х.

На карте палестинские территории и Западный берег не были отделены от Израиля линией границы, как это обычно изображено.

Однако спустя время CENTCOM оперативно поменяло карту Ближнего Востока после публикации в X. Оригинальный вариант заметно отличался от того, что сейчас опубликовано в посте. В новой версии карты очертания границ Израиля и Палестины были нанесены иначе. Пользователи соцсети уже успели сделать скриншоты.

Пост был посвящен итогам 10-дневной поездки командующего CENTCOM адмирала Брэда Купера по Ближнему Востоку, в рамках которой он объехал шесть стран и проинспектировал авианосец Abraham Lincoln в Аравийском море.

Как ранее сообщал KP.RU, Иран и Оман согласовали карту судоходства через Ормузский пролив.