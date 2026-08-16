Press TV: Иран и Оман согласовали карту судоходства через Ормуз Фото: REUTERS.

Тегеран и Маскат согласовали карту судоходства в Ормузском проливе. Однако часть вопросов пока остается в стадии обсуждения. Об этом проинформировал телеканал Press TV, ссылаясь на данные официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.

«Тегеран и Маскат достигли согласия по карте прохода судов через Ормузский пролив, хотя некоторые вопросы все еще обсуждаются», — говорится в сообщении телеканала.

Немногим ранее Al-Hadath сообщал, что Иран и Оман пришли к соглашению о полном снятии ограничений на судоходство через Ормузский пролив. Решение еще требует утверждения Высшим советом национальной безопасности Ирана, а официальное объявление ожидается в ближайшие дни.

Кроме этого, в Иране одобрили законопроект по обеспечению безопасности в Ормузском проливе.

В свою очередь президент США Дональд Трамп намерен объявить Ормузский пролив территорией США после завершения конфликта с Ираном.