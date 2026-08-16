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НовостиПолитика16 августа 2026 3:42

Собянин: в сторону Москвы летели 600 БПЛА с вечера 15 августа

Собянин сообщил, что силы ПВО ликвидировали 201 беспилотник в Московском регионе с вечера 15 августа
Анна ПЕТРОВА
Собянин: в сторону Москвы летели 600 БПЛА с вечера 15 августа

Собянин: в сторону Москвы летели 600 БПЛА с вечера 15 августа

Фото: REUTERS.

С вечера 15 августа до 6:30 утра 16-го в направлении Московского региона было зафиксировано 600 беспилотников, из которых 201 дрон уничтожен в пределах столичной области. Об этом сообщи мэр Москвы Сергей Собянин.

«В период со вчерашнего вечера по 6:30 утра сегодня в сторону Московского региона летели 600 БПЛА, из них 201 беспилотник уничтожен в Московском регионе», — написал градоначальник в «Максе».

Он уточнил, что на местах падения обломков организована работа экстренных служб. По данным Минобороны за 15 августа, над российскими регионами были ликвидированы 180 беспилотников ВСУ. Так, дроны сбили над Белгородской, Орловской, Курской, Брянской, Ленинградской, Тульской, Калужской, Ростовской, Новгородской, Рязанской областями, а также над территориями Республики Крым и акваторией Черного моря.