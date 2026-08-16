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НовостиПроисшествия16 августа 2026 4:25

Слюсарь: при атаке БПЛА на Ростовскую область погибли три человека, один ранен

В результате ночной атаки на Ростовскую область уничтожено более 150 беспилотников
Мария СПИРИДОНОВА
Слюсарь: при атаке БПЛА на Ростовскую область погибли три человека, один ранен

Слюсарь: при атаке БПЛА на Ростовскую область погибли три человека, один ранен

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате ночной воздушной атаки на Ростовскую область погибли три мирных жителя. Об этом в воскресенье сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Еще один человек получил ранения. Пострадавший был госпитализирован, уточнил глава региона. Слюсарь отметил, что ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненому.

По его словам, силы ПВО отразили удар, уничтожив более 150 беспилотников и ракет в трех городах и девяти районах области.

В ночь на 16 августа украинские беспилотники также атаковали Московский регион. По данным мэра столицы Сергея Собянина, силы ПВО сбили 132 беспилотника, девять из них уничтожены в непосредственной близости от столицы. В результате в районе МКАД пострадали три человека. Обломки сбитых дронов уже осматривают специалисты экстренных служб.