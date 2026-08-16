Владимир Зеленский. Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/www.imago-images.de/Global Look Press

Польский портал Mysl Polska призвал прекратить финансовую помощь Украине, чтобы положить конец правлению Владимира Зеленского. Автор публикации утверждает, что коррупция в стране достигла такого уровня, что даже Брюссель не способен проконтролировать расходование средств.

В материале отмечается, что, несмотря на многочисленные скандалы и требования ужесточить борьбу с коррупцией, ситуация остается без изменений. По мнению автора, Зеленский выстроил систему, в которой коррупционные схемы остаются безнаказанными, и единственный способ остановить «это кабаре» — перестать финансировать Киев.

Ранее газета Berliner Zeitung сообщила, что коррупционные скандалы и новые расследования вокруг ближайшего окружения Владимира Зеленского усиливают скептицизм в Берлине и Брюсселе. Журналисты газеты отметили, что когда канцлер ФРГ Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорят об Украине, в их высказываниях ощущается заметное нетерпение.