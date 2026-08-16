Yonhap: солдаты КНДР ненадолго пересекли границу с Южной Кореей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащие КНДР ненадолго пересекли границу с Южной Кореей, после чего вернулись обратно из-за предупредительных выстрелов. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Вооруженные силы Республики Корея.

Инцидент произошел на этой неделе на восточном участке межкорейской границы. В Сеуле считают, что северокорейские солдаты могли пересечь военную демаркационную линию во время патрулирования местности.

Южнокорейские военные действовали по установленному порядку. Сначала они передали предупреждение через громкоговорители, а после пересечения границы открыли предупредительный огонь. Солдаты КНДР после этого вернулись на свою сторону.

Необычной активности со стороны северокорейских военных после случившегося в Сеуле не зафиксировали. Yonhap отмечает, что это первый известный подобный инцидент в 2026 году.

Тем временем президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен предложил КНДР начать прямые переговоры о мире. По его словам, сторонам необходимо отказаться от взаимных угроз и перейти от действующего более 70 лет перемирия к полноценному мирному соглашению. Одной из тем возможного диалога он назвал прекращение наращивания ядерного потенциала Пхеньяна.