Воробьев: три человека пострадали в Подольске при атаке БПЛА ВСУ на Мособласть Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Подольске три человека пострадали во время массированной атаки украинских беспилотников на Московскую область. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Как отмечается, за прошедшую ночь силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 187 БПЛА. Дроны перехватывались сразу над несколькими городами. В том числе в Домодедове, Подольске, Ступине, Одинцове, Наро-Фоминске, Раменском, Чехове, Коломне, Кашире и Егорьевске.

«В Подольске медицинская помощь понадобилась трем людям. Один человек получил осколочные ранения в СНТ „Лесной“, еще двое пострадали в результате падения беспилотников в районе трассы М-2 и в поселке Железнодорожный», — сообщил Воробьев.

Также подчеркивается, что из-за атаки БПЛА ВСУ загорелся склад Wildberries в индустриальном парке «Коледино». Сотрудников заранее вывели в укрытие, поэтому никто из них не пострадал. Кроме того, в Домодедове загорелся склад с медикаментами. Пострадало также здание отдела полиции в Кашире

Напомним, еще недавно Московская область также подверглась атаке украинских беспилотников. В Шатуре при попадании дрона в частный дом пострадали девятилетний мальчик и 55-летняя женщина. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами, позднее врачам удалось стабилизировать его состояние.

"КП-Москва" собрал последнюю информацию по атаке БПЛА на Москву и Подмосковью.