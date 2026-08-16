В Подмосковье при атаке БПЛА повреждено новое здание отдела полиции Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В подмосковном Кашире в результате атаки беспилотников новое здание отдела полиции получило повреждения. Об этом сообщил в своем канале на платформе «Макс» в воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Кроме того, в Воскресенске при атаке зафиксированы разрушения отдельных сооружений на промышленном объекте. По предварительным данным, в результате инцидентов никто не пострадал. На местах работают оперативные службы, выясняются обстоятельства произошедшего.

Минувшей ночью Московская область подверглась одной из самых массированных атак беспилотников за последнее время, сообщил 16 августа утром губернатор региона. По его данным, силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 187 БПЛА. Беспилотники перехватывали в Домодедове, Подольске, Ступине, Одинцове, Наро-Фоминске, Раменском, Чехове, Коломне, Кашире и Егорьевске.

В результате атак погиб 83-летний мужчина. Три человека получили ранения. Также повреждены жилые дома, склады, объекты инфраструктуры и церковная школа.

"КП-Москва" собрал последнюю информацию по атаке БПЛА на Москву и Подмосковью.