Воробьев: При атаке БПЛА в Подмосковье погиб 83-летний мужчина Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате ночной атаки беспилотников в Подмосковье погиб 83-летний мужчина, сообщил в воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев. Беспилотник упал на территорию частного дома в Раменском муниципальном округе.

Также в Подольске пострадали три человека. Воробьев подчеркнул, что жизни пострадавших ничего не угрожает, им оказывается необходимая помощь.

По последним данным, в Домодедово при атаке повреждения получили несколько жилых домов. В подмосковном Кашире в результате атаки беспилотников повреждено новое здание отдела полиции. Кроме того, в деревне Якшино пострадало здание церковной школы. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий атаки.

По словам главы региона, прошедшей ночью Московская область подверглась одной из самых массированных атак беспилотников. Силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы сбили 187 БПЛА в Домодедове, Подольске, Ступине, Одинцове, Наро-Фоминске, Раменском, Чехове, Коломне, Кашире и Егорьевске.

"КП-Москва" собрал последнюю информацию по атаке БПЛА на Москву и Подмосковью.