Россиянам назвали признаки взлома смартфона: неизвестные приложения и странные разрешения

Янов назвал признаком взлома смартфона появление неизвестных приложений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Быстрый разряд батареи, нагрев и зависания смартфона сами по себе не говорят о вирусах. Об этом заявил РИА Новости руководитель департамента аудита и консалтинга компании F6 Евгений Янов. По его словам, такие симптомы могут быть связаны с проблемами приложений или аккумулятора.

Эксперт пояснил, что взлом происходит при скачивании вредоносных файлов или установке программ по ссылкам от незнакомцев. Главные признаки атаки — появление неизвестных приложений и избыточные разрешения, например, когда игра или калькулятор требуют доступ к камере, микрофону или СМС, уточнил Янов.

Среди других сигналов — необычная активность в аккаунтах: уведомления о входе с нового устройства или неожиданные коды двухфакторной аутентификации. При подозрениях компрометации устройства эксперты F6 рекомендуют проверить список приложений и их разрешения. Если признаки сохраняются, единственный надежный способ — полный сброс до заводских настроек.

Ранее в МВД России россиянам рекомендовали использовать менеджеры паролей для защиты аккаунтов от взлома. В ведомстве напомнили, что получение доступа к учетным записям в мессенджерах, соцсетях и на портале «Госуслуги» нередко становится одним из этапов мошеннических схем.