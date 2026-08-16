ВС РФ поразили объект ВПК в Киеве, НПЗ в Кременчуге и комбинат в Кривом Роге Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российская армия продолжает наносить высокоточные удары по военным объектам на территории Украины. Поражены объекты в Киеве, Кременчуге и Кривом Роге. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

О текущей ситуации военное ведомство высказалось в воскресенье, 16 августа. Тогда там сообщили, что в Киеве были поражены предприятия ВПК, в Кременчуге – нефтеперерабатывающий завод, а в Кривом Роге – расположенный там комбинат. Какие-либо другие подробности не приводились.

Тем временем ВС России также поразили военный объект Украины в Одессе. Там был уничтожен сухогруз. Он перевозил военные принадлежности для ВСУ. Цель удалось поразить с помощью ударного беспилотника. Другие подробности на данный момент не раскрывались.