Минобороны: В Одессе ударным БПЛА уничтожен сухогруз с грузом для ВСУ Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Одессы, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ. В числе пораженных целей — сухогруз с военными грузами для противника, уничтоженный в порту ударным беспилотником.

В Минобороны неоднократно подчеркивали, что российские войска наносят точечные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ, а также по складам с вооружением и логистическим маршрутам поставок иностранного оружия на Украину.

Накануне в Минобороны сообщили о поражении с помощью беспилотников в порту Одессы военного имущества, которое принадлежало ВСУ. Ранее в МО сообщили, что всего с июля российские силы нанесли удары по более чем 130 морским судам в акватории Черного моря и украинских портах, которые использовались в интересах ВСУ.