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НовостиПолитика16 августа 2026 6:33

Силы ПВО за ночь сбили 822 украинских беспилотника над регионами РФ

Силы ПВО сбивали дроны ВСУ, в том числе, над Черным и Азовским морями
Марк СОКОЛОВ
Силы ПВО за ночь сбили 822 украинских беспилотника над регионами РФ

Силы ПВО за ночь сбили 822 украинских беспилотника над регионами РФ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российские системы противовоздушной обороны продолжают успешно отражать атаки со стороны киевского режима. За прошедшую ночь было сбило 822 БПЛА ВСУ над регионами РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как следует из заявления военного ведомства, все произошло в ночь с субботы на воскресенье. То есть, с 15 на 16 августа. Тогда российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 822 беспилотника Вооруженных сил Украины. Также дроны сбивали над Черным и Азовским морями.

Тем временем российская армия продолжает поражать военные цели на территории Украины. Так, недавно были нанесены удары по объектам в Киеве, Кременчуге и Кривом Роге. Об этом сообщило Минобороны.